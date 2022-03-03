Захарова: телефонные террористы блокируют работу российских дипломатов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live», что телефонные террористы с Украины, из США, Польши и Германии блокируют работу российских дипломатов за рубежом. По её словам, в их адрес поступают прямые угрозы.

Телефонные террористы звонят в основном с территории Украины, Польши и США — вот это лидеры. Там есть и другие страны, и Германия, кстати говоря, тоже. Они просто блокируют работу российских дипломатов за рубежом, — сообщила Захарова.

Также она уточнила, что телефонные террористы осуществляют звонки напрямую и с помощью специальных программ-автоматов.

Это прямые угрозы, блокировка связи. Звонят либо персонально, либо включают соответствующие программы-автоматы, — отметила представитель ведомства.

Захарова ранее сообщила, что Москва пообещала ответить на высылку США 12 дипломатов постпредства РФ при ООН. При этом меры необязательно будут симметричными. Официальный представитель МИД посоветовала Вашингтону в этой связи задуматься о последствиях.

Ранее стало известно, что США объявили персонами нон грата 12 российских дипломатов, работающих в постпредстве при ООН. Они должны покинуть страну до 7 марта. По словам зампостпреда США при ООН Ричарда Миллза, дипломаты якобы осуществляли деятельность, «не входящую в их сферу ответственности и не соответствующую их обязательствам».