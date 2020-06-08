Захарова рассказала, где больше всего россиян, желающих вернуться на Родину

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Больше всего российских граждан, желающих вернуться на Родину, остается в странах Юго-Восточной Азии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что речь идёт не о тех, кто находится и живёт там и кому не требуется помощь.

Таиланд, Индия, вот этот регион, — цитирует Захарову РИА Новости.

Она добавила, что проблемными регионами также остаются Северная и Латинская Америки. Это связано, что вывозных рейсов оттуда мало, а страны все оказались перекрыты из-за карантина и российским дипломатам с большим трудом приходилось вывозить сограждан, перевозя их из страны в страну.

РФ прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами в связи с распространением коронавируса. Для застрявших на зарубежных курортах соотечественников были организованы вывозные рейсы. В конце марта их число было сокращено и установлен лимит количества прибывающих пассажиров.

Как писал NEWS.ru, на 1 июня более 60 тысяч россиян ожидают вывозных рейсов домой из-за границы, где они оказались на фоне пандемии коронавируса. Как сообщили в пресс-службе Минкомсвязи, больше всего граждан РФ ожидают вывозного рейса в Таиланде — более 8 тысяч.