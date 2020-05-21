Более трёх тысяч россиян вернулись в страну из-за рубежа за неделю

https://static.news.ru/photo/a0e7b45a-9b68-11ea-a73a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последнюю неделю в РФ из иностранных государств были доставлены вывозными рейсами 3,2 тысячи россиян. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она также отметила, что в общей сложности с середины марта в Россию вернулись более 230 тысяч туристов.

РФ прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами в связи с распространением коронавируса. Для застрявших на зарубежных курортах соотечественников были организованы вывозные рейсы. В конце марта их число было сокращено и установлен лимит количества прибывающих пассажиров. В Москве рейсы принимает только аэропорт Шереметьево, и не более 500 пассажиров в сутки. Воздушные гавани в субъектах РФ — не более 200 человек в сутки, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что на Филиппинах в настоящее время находятся более 150 россиян. В их числе беременные женщины и пенсионеры.