Вывозных рейсов в РФ ожидают более 60 тысяч россиян

https://static.news.ru/photo/d22ea9ea-9e5d-11ea-bb12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Saikat Paul/Keystone Press Agency/Global Look Press

На данных момент более 60 тысяч россиян ожидают вывозных рейсов домой из-за границы, где они оказались на фоне пандемии коронавируса. Об этом 25 мая сообщили в пресс-службе Минкомсвязи.

Как отметили в ведомстве, больше всего граждан РФ ожидают вывозного рейса в Таиланде — более 8 тысяч. На территории США в настоящее время возвращения домой ждут 4,2 тысячи россиян, а в Индии — 4 тысячи.

С начала апреля Минкомсвязь организовала вывоз почти 20 тысяч сограждан. Осталось вывезти 61 тысячу человек.

Вывоза из Индонезии ожидают 3,4 тысячи россиян, из Таджикистана — 3,1 тысячи, из Армении — 2,4 тысячи, Турции — 2,2 тысячи, более тысячи — в Испании, Киргизии, Вьетнаме. График рейсов расписан до 3 июня, — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Как ранее писал NEWS.ru, все граждане России, а не только жители определённых регионов, смогут воспользоваться вывозным рейсом из Сеула.

По данным Минкомсвязи, вылет самолёта, выполняющего рейс Сеул — Владивосток — Москва, запланирован на 2 июня.