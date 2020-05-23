На вывозной рейс из Сеула смогут попасть россияне из всех регионов

https://static.news.ru/photo/1250afc4-9d9a-11ea-baa5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все граждане России, а не только жители определённых регионов смогут воспользоваться вывозным рейсом из Сеула.

По данным Минкомсвязи, вылет самолёта, выполняющего рейс Сеул — Владивосток — Москва, запланирован на 2 июня.

В ведомстве также призвали тех, кто ещё не прошёл регистрацию, зарегистрироваться на сайте госуслуг, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минкомсвязи предварительно распланировали вывозные авиарейсы на период с 24 мая по 3 июня. График размещён в Telegram-канале ведомства по вопросам возвращения россиян из-за рубежа.