На вывозной рейс из Сеула смогут попасть россияне из всех регионов

Все граждане России, а не только жители определённых регионов смогут воспользоваться вывозным рейсом из Сеула.
По данным Минкомсвязи, вылет самолёта, выполняющего рейс Сеул — Владивосток — Москва, запланирован на 2 июня.
В ведомстве также призвали тех, кто ещё не прошёл регистрацию, зарегистрироваться на сайте госуслуг,
Ранее NEWS.ru писал, что в Минкомсвязи предварительно распланировали вывозные авиарейсы на период с 24 мая по 3 июня. График размещён в Telegram-канале ведомства по вопросам возвращения россиян из-за рубежа.
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