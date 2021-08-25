Захарова рассказала, что консульства РФ в США продолжат выдавать визы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что несмотря на противодействие со стороны Вашингтона, консульства РФ продолжают выдавать визы в полном объёме. Об этом сообщает ТАСС.

Захарова отметила, что консульства «кадрово обескровлены» из-за отказов Госдепартамента США выдавать визы новым российским сотрудникам на замену завершившим командировку и вернувшимся на родину.

Для этого приходится, помимо прочих консульских действий, включая помощь попавшим в беду нашим согражданам, дополнительно брать на себя обработку заявок на получение визы, — сказала представитель МИД России.

По её словам, посольство США в Москве практически прекратило выдачу виз россиянам, ссылаясь на нехватку персонала, это вызывает сожаление у российской стороны. Захарова добавила, что объяснения американского посольства о нехватке персонала, «мягко говоря, лукавые и вводят в заблуждение».

Ранее сообщалось, что Вашингтон действует вне правового поля в вопросе продления виз для российских дипломатов. Об этом также заявила Захарова. Она напомнила, как США изъяли российскую дипломатическую собственность в США, а также высылали российских дипломатов без повода.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что американские власти требуют от 24 российских дипломатов покинуть страну из-за истекающих виз до 3 сентября. Также почти 130 сотрудников российских дипломатических представительств вместе с семьями ждут продления разрешений.