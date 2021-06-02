Захарова заметила «мощное откровение» в заявлении МВД Чехии

https://static.news.ru/photo/69924aa0-c3ae-11eb-979b-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: МИД России/vk.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление первого вице-премьера страны и главы МВД Чехии Яна Гамачека о срочном вывозе чешских разведчиков из России. Об этом дипломат написала в Telegram-канале.

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек публично сказал, что чешские спецслужбы непосредственно до придания огласке инцидента во Врбетице срочно стали отзывать своих сотрудников из России, — заявила Захарова.

По её словам, это высказывание чешского министра является «мощным откровением». Она подчеркнула, что такую тему «нужно раскрывать». Захарова задалась вопросами, сколько представителей спецслужб Чехии работало в России и сколько осталось теперь. Кроме того, дипломата заинтересовало, идёт ли речь о кадровых сотрудниках или о гражданах, которые были завербованы. Захарова адресовала эти вопросы Праге.

Работали ли они только на Прагу или выполняли задания других стран или военных блоков по совместительству? По каким паспортам они въезжали на территорию нашей страны? Имели ли они при этом российское гражданство? — продолжила официальный представитель МИД РФ.

Она также заинтересовалось тем, что значит высказывание, что эти люди «исчезли»: их ликвидировали или вывезли из страны.

Ранее Ян Гамачек в эфире Чешского телевидения рассказал, что Прага вынуждена была вывезти из России своих сотрудников за некоторое время до обвинения Москвы в организации взрывов во Врбетице в 2014 году. В середине апреля власти Чехии заявили, что к инциденту причастны российские спецслужбы. После этого из страны были высланы 18 российских дипломатов, а Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии. Обвинения во взрыве были названы голословными, абсурдными и надуманными.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин призвал власти Украины, Чехии и Прибалтики извиниться перед Россией и перестать обвинять официальную Москву в своих проблемах. По его мнению, Прага «выслуживалась перед своим хозяином» США, когда обвиняла Москву в причастности к взрывам во Врбетице.