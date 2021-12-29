Захарова прокомментировала приговор россиянину Дудникову в Белоруссии

Москва держит на контроле ситуацию с россиянином Егором Дудниковым, приговорённым в Белоруссии к 11 годам колонии, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она добавила, что в случае нарушения его процессуальных прав посольством будут приняты меры.

Посольство России в Белоруссии держит ситуацию вокруг российского гражданина на контроле и находится в постоянном контакте с адвокатом Дудникова, с его родственниками. В случае выявления нарушений его процессуальных прав посольством будут приняты необходимые меры в рамках имеющихся полномочий, — сказала дипломат.

Захарова добавила, что россиянин не согласен с приговором и будет его обжаловать.

20-летнего россиянина задержали в Минске 5 мая. Силовики провели обыск в его съёмной квартире, а его самого поместили в СИЗО КГБ. Юноше грозило до трёх лет лишения свободы, однако в итоге срок был увеличен почти в четыре раза.

Дудников озвучивал ролики для Telegram-канала «ОГCБ», который является оппозиционным, а в Белоруcсии признан ещё и террористическим. Прокyрор запрашивал для россиянина 11 лет лишения свободы. Суд над ним проходил в закрытом режиме. Такое решение было принято «с целью исключения распространения экстремистской продукции».