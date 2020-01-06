https://static.news.ru/photo/099a612a-30ff-11ea-b661-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова призвала запомнить то, что Соединённые Штаты назвали ошибкой попадание в Интернет письма о выводе американских военных сил из Ирака.

Иначе, по мнению Захаровой, Вашингтон свалит ответственность за произошедшее на русских хакеров или RT. Ранее западные СМИ сообщили, со ссылкой на письмо бригадного генерала Уильяма Сили, о начале вывода войск США из Ирака. Позже председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС Марк Милли назвал документ ошибкой.

Как писал NEWS.ru ранее, министр обороны Соединённых Штатов Марк Эспер заявил, что у ведомства нет намерения отзывать солдат и технику из Ближневосточного региона. Так глава Пентагона прокомментировал распространённую ранее агентством Reuters информацию о том, что возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция приняла решение вывести войска с территории Ирака. При этом СМИ ссылалось на некое письмо, попавшее к иракским военным из штаба операции «Непоколебимая решимость»