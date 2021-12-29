Захарова: переговоры в Женеве между Россией и США пройдут 10 января

Переговоры в Женеве между Россией и США по гарантиям безопасности пройдут 10 января, альтернативы этой дате нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге. Она отметила, что на этой встрече Москва будет добиваться от Вашингтона твёрдых гарантий безопасности России, а именно непродвижения НАТО на восток и неразмещения угрожающих стране систем вооружений.

Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел нашей страны Сергей Рябков, американскую — первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. Эта дата обозначалась, она не имеет на данный момент никаких альтернатив, — добавила Захарова.

Представитель МИД также отметила, что в Евросоюзе и НАТО нет единого мнения насчёт российских предложений по гарантиям безопасности. Захарова напомнила о том, что ЕС своими руками сделал немало для эскалации напряжённости в Европе. Так, в 2009 году был создан формат Восточного партнёрства, который, по её словам, направлен на «противодействие российским интеграционным инициативам и выкраивание для себя сферы влияния на постсоветском пространстве».

Ранее AFP со ссылкой на сотрудника Белого дома сообщило, что Вашингтон и Москва 10 января проведут переговоры. Они будут посвящены ситуации вокруг Украины, безопасности в Европе, а также контролю над вооружениями. Собеседник агентства уточнил, что позже, 12 января, планируется заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января — переговоры представителей РФ и ОБСЕ.