«Финал будет печальным»: Захарова ответила на слова Зеленского о Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский кидает в людей камень раздора, добивая страну, вместо того чтобы объединить её многонациональный народ. Об этом написала представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале, комментируя слова украинского лидера о Донбассе и жителях региона.

Она отметила, что Зеленскому также стоит предложить уехать тем, «кто рвётся в Евросоюз и НАТО». Дипломат считает, что власти Киева перешли все красные линии, отделяющие национальную политику от национализма.

Финал будет печальным. История должна учить, иначе она повторяется. И как бы через пару лет Зеленскому «ради его детей и внуков» не предложили уехать те, кто посчитает, что в детстве он их объел, «кушая рапаны», — написала Захарова.

Представитель МИД добавила, что повторяя тезисы о борьбе с мифической оккупацией, Зеленский ведёт дело к реальной сдаче суверенитета Украины.

Ранее Зеленский посоветовал тем, кто любит РФ и хочет вхождения Донбасса в её состав, «искать себе место в России». Политик считает, что в нынешнем виде Донбасс «никогда расти не будет». Также Зеленский добавил, что Донбасс никогда не будет русской территорией.