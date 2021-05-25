Захарова опровергла массовый выход россиян с рейса Ryanair в Минске

https://static.news.ru/photo/164d8dda-bd52-11eb-a979-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: mid.ru

Никто из российских граждан, кроме Софии Сапеги, не выходил с рейса Ryanair в Минске. Об этом заявила в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Второй день читаю про неких «четырёх российских граждан», которые якобы вышли в Минске из самолёта и не вернулись на борт. Журналисты, изнемогая от маразма происходящего и держась из последних сил, спрашивают: «Петров и Боширов — это ясно. А остальные двое кто?» — написала российский дипломат.

По её словам, к этому вопросу был подключён премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и белорусская оппозиция, которая «подъедалась на просторах ЕС». Представитель МИД подчеркнула, что они уверовали в наличие четырёх россиян, после чего Захаровой самой стало интересно.

Выяснила. Кроме россиянки Сапеги в Минске никто из российских граждан не выходил. Вышли граждане Белоруссии и Греции, — отметила официальный представитель МИД РФ.

23 мая в минском аэропорту экстренно приземлился самолёт Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс из-за сообщений о минировании. Эта информация не подтвердилась. На борту находился белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич, которого обвиняют в организации массовых беспорядков в стране. Его задержали. Вместе с ним летела его девушка, российская гражданка София Сапега. Она также была задержана и находится в минском изоляторе временного содержания на улице Окрестина. Российские дипломаты запросили к ней консульский доступ.