Захарова оценила планы Лондона штрафовать выезжающих за рубеж

https://static.news.ru/photo/c61d8b04-8c1d-11eb-a6fa-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала намерение властей Британии штрафовать выезжающих из страны без уважительной причины.

На этой неделе парламент рассмотрит законопроект о дорожной карте по коронавирусу, согласно которому жители Великобритании, включая иностранных граждан, будут штрафоваться на 5 тысяч фунтов стерлингов, если их выезд из страны не вызван уважительной причиной. Второй этап дорожной карты стартует 29 марта.

Новости цивилизации. История о том, как дисфункцию системы оплачивают подданные, а причина всех бед — «российская угроза», — говорится в сообщении Захаровой в Facebook.

Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал ошибку в введении локдауна в Великобритании. По словам министра, промедление при введении жёсткого карантина в первую волну коронавируса обернулось множественными неприятностями. Первый локдаун в Британии был введён 23 марта 2020 года.