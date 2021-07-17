Захарова назвала миссию США в Афганистане незавершённой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что события в Афганистане не являются логически завершённой американской операцией. В эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» она напомнила, что военная кампания в Исламской Республике проводилась под эгидой миссии ООН.

К сожалению, наша, так сказать, либеральная тусовка отличается крайней безграмотностью по этой теме [военной кампании США в Афганистане]. Первый момент, который они совершенно почему-то не собираются замечать, описывая ситуацию как логически завершённую американскую операцию на территории Афганистана, <...> что это была не американская кампания, это был мандат Совета Безопасности ООН, выданный коалиции, которую возглавляли США, и соответствующие страны НАТО в ней участвовали, — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что представители стран, входивших в коалицию, ни разу не рассказали Совбезу ООН, чем занимались в Афганистане их военные.

Ранее стало известно, что обострение военной ситуации в Афганистане стало темой специального министерского заседания Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе. Туда отправился глава МИД РФ Сергей Лавров. Москва предсказывает Исламской Республике ещё два месяца боевых действий, после чего в стране, по российским оценкам, должен установиться новый военно-политический баланс.