«С чистым сердцем»: Захарова назвала ДНР и ЛНР суверенными государствами

Сегодня с полным правом можно сказать, что у стран ДНР и ЛНР существует своя государственная политика и свой взгляд на вопрос о границах, заявила официальный представитель Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. По её словам, они могут самостоятельно рассказать о своих планах по вопросу установления своих границ.

Сегодня с полным правом могу сказать, что у стран ДНР и ЛНР существует своя государственная политика на этот счёт. У них существует своё законодательство, своя формирующаяся, но уже существующая внутренняя и внешняя политика. С чистым сердцем хотелось бы посоветовать вам относительно их планов обращаться напрямую к ним. Теперь речь идёт о суверенных государствах, — пояснила Захарова.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Москва признаёт ЛНР и ДНР в тех границах, в рамках которых руководство народных республик осуществляет свои полномочия. Он подчеркнул, что часть ДНР и ЛНР находится за линией соприкосновения на территории Луганской и Донецкой областей Украины.

В МИД также заявили, что признание Россией республик Донбасса было вынужденным и единственным возможным решением на фоне обострения ситуации. Там отметили, что в последнее время наблюдается резкое обострение обстановки на линии соприкосновения в Донбассе и фиксируются многочисленные факты нарушения режима прекращения огня.