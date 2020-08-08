Захарова: задержание россиян в Белоруссии - провокация третьей страны

https://static.news.ru/photo/a2c44c2c-d978-11ea-b4ff-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: МИД России/vk.com

В МИД РФ назвали историю с задержанием 33 граждан в Белоруссии спланированной провокацией третьего государства.

Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, сообщает ТАСС. Она отметила, что история с задержанием 33 граждан России преподносилась как подготовка спецоперации Кремля в Белоруссии.

А что оказалось на поверку? Оказалось провокацией третьего государства, как сейчас выясняется на основе фактов, — заявила Захарова.

Она добавила, что неделю люди обсуждали эту историю, при этом формировалось мировоззрение на будущее. От такой «красивой» теории, по её мнению, очень трудно отказаться, потому что признать свою неправоту всегда очень сложно.

Ранее газета «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в российских спецслужбах сообщила, что задержанные россияне стали жертвами устроенной украинскими спецслужбами провокации.

О задержании 32 боевиков иностранной ЧВК некоторое время назад сообщили белорусские СМИ. Позднее появилась информация о том, что они в ночь на 25 июля заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе. Там отметили, что эти люди привлекали к себе внимание странным поведением — они не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений.

Председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Валерий Вакульчик прокомментировал задержание боевиков. По его словам, все они были членами ЧВК Вагнер.

Как сообщал NEWS.ru, писатель Захар Прилепин сообщил, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вагнера есть члены его батальона. Он назвал произошедшее недоразумением. По его словам, никаких проектов в отношении этой страны не предполагалось, боевики использовали Минск в качестве «перевалочной базы», так как из-за коронавируса передвигаться прямыми маршрутами сейчас сложно.