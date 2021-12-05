Захарова: действия ВВС США создали угрозу для гражданской авиации

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия американских военных в воздушном пространстве над Чёрным морем создали угрозу для гражданской авиации. Так она прокомментирована в своём Telegram-канале инцидент, произошедший 4 декабря в небе над нейтральными водами Черноморья, когда в указанном районе почти одновременно оказались самолёт-разведчик НАТО CL600, Airbus А333 российского «Аэрофлота» и Bombardier Challenger 650, принадлежащий Мальте. Самолёты находились на схожих эшелонах и могли столкнуться, этого удалось избежать благодаря работе авиадиспетчеров.

Если сейчас в воздушном пространстве над открытыми водами Чёрного моря была предотвращена катастрофа, это не означает, что США и НАТО могут и впредь безнаказанно рисковать жизнями людей, — сказала Захарова.

Она напомнила о наблюдении российских экспертов, согласно которому у границ Российской Федерации, в том числе над Чёрным морем, увеличилась интенсивность полётов самолётов НАТО. Захарова отметила, что создаёт риски для возникновения опасных инцидентов для гражданских воздушных судов.

Также Захарова сообщила, что российскими авиационными властями будет инициирован протест по дипломатическим каналам из-за полётов военных самолётов НАТО без радиосвязи в районе Чёрного моря.

Инцидент произошёл с рейсом SU 501, который следовал из Тель-Авива в Москву. Экипаж лайнера доложил о неопознанном воздушном судне с кодом ответчика 2641 на высоте 10 068 метров и изменил эшелон полёта. Бизнесджет Bombardier Challenger 650 авиакомпании Elitavia Malta, вылетевшей из Сочи в Скопье (Северная Македония), также был вынужден изменить курс, чтобы предотвратить нарушение интервалов эшелонирования.

По данным ресурса Fghtradar24, в тот момент в небе недалеко от Сочи находился самолёт-разведчик США Boeing RC-135V Rivet Joint, вылетевший с базы ВВС Греции — аэропорта Ханья.

Ранее сообщалось, что в середине ноября в течение суток было зафиксировано четыре полёта американских самолётов — стратегического U-2S и патрульных P-8А. Первый занимался разведкой нахождения группировки войск у границ России.