В Минобороны РФ рассказали о полётах самолётов НАТО над Чёрным морем

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Над Чёрным морем за прошедшие сутки было зафикировано четыре полёта самолётов-разведчиков НАТО. Их присутствие в аквартории зарегистрировали Воздушно-космические силы России, сообщило Минобороны, пишут РИА Новости.

Радиолокационными средствами ВКС России и силами Черноморского флота за прошедшие сутки обнаружены и сопровождались четыре полёта разведывательных самолетов стран НАТО в воздушном пространстве над Черноморским регионом, — заявили в ведомстве.

Как сообщили в Минобороны, стратегический самолёт U-2S ВВС США вылетел с авиабазы Акротири на острове Кипр. Его целью была разведка нахождения группировки войск у границ России. Самолёт находился в воздушном пространстве Украины и в северо-западной части Чёрного моря.

Активные действия корабельной группировки ВМС США и разведывательных полетов авиации НАТО сместились и ведутся в северо-западной части Чёрного моря, — подчеркнули в министерстве.

Также в этой области были зафиксированы полеты трёх патрульных самолетов P-8А американских ВМС. Наблюдение за их действиями ведут ракетный крейсер «Москва», фрегат «Адмирал Эссен» и патрульный корабль «Павел Державин».

Как отметили в Минобороны отслеживание военной активности США в регионе продолжается.

Ранее президент Владимир Путин назвал учения США в акватории Чёрного моря серьёзным вызовом для России и заявил о нецелесообразности проведения манёвров российского флота в качестве ответа.