Путин назвал серьёзным вызовом учения США в Чёрном море

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Россия совершенно ни при чём в ситуации на границе Белоруссии и Польши. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он пожалел детей мигрантов, около 100 из них перешли на территорию Польши.

Как заявили в Государственном пограничном комитете Белоруссии, беженцы прорвались через колючую проволоку и в настоящее время находятся у ограждения. Инцидент произошёл вблизи пункта пропуска «Брузги — Кузница». Прежде всего жалко...