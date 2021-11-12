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Путин назвал серьёзным вызовом учения США в Чёрном море

12:09, 13 ноября 2021
Путин назвал серьёзным вызовом учения США в Чёрном море Фото: USNavy/twitter.com
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Незапланированные учения США в акватории Чёрного моря — это серьёзный вызов для России, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24».

Глава государства также считает, что нецелесообразно проводить в ответ на учения НАТО в Чёрном море «свои манёвры там».

Ранее сообщалось. что Шестой флот ВМС США направил свой флагманский корабль Mount Whitney в Чёрное море для проведения совместных операций с силами НАТО. В российском МИД данную ситуацию назвали «игрой с огнём». Путин в телефонном разговоре с и. о. канцлера Германии Ангелой Меркель отметил дестабилизирующий и опасный характер провокационной активности США и ряда других стран НАТО в Чёрном море.

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