Путин назвал серьёзным вызовом учения США в Чёрном море

Незапланированные учения США в акватории Чёрного моря — это серьёзный вызов для России, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24».
Глава государства также считает, что нецелесообразно проводить в ответ на учения НАТО в Чёрном море «свои манёвры там».
Ранее сообщалось. что Шестой флот ВМС США направил свой флагманский корабль Mount Whitney в Чёрное море для проведения совместных операций с силами НАТО. В российском МИД данную ситуацию назвали «игрой с огнём». Путин в телефонном разговоре с и. о. канцлера Германии Ангелой Меркель отметил дестабилизирующий и опасный характер провокационной активности США и ряда других стран НАТО в Чёрном море.