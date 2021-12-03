Лайнер «Аэрофлота» уклонился от столкновения с самолётом-разведчиком США

Лайнеру Airbus A330 компании «Аэрофлот» пришлось дважды менять высоту во время полёта над Чёрным морем, чтобы уклониться от американского самолёта-разведчика. Борт, который следовал из Тель-Авива в Москву, был вынужден изменить курс, передаёт «Интерфакс».

Экипаж сообщил о срабатывании сигнализации об опасном сближении. Между самолётами по вертикали было менее 20 метров. Диспетчеры дали команду гражданскому самолёту снизиться на 500 метров и занять более безопасный эшелон, — рассказал источник в авиадиспетчерских службах.

Инцидент произошёл с рейсом SU 501. Экипаж лайнера доложил о неопознанном воздушном судне с кодом ответчика 2641 на высоте 10 068 метров.

Неопознанное воздушное судно с ПОД СОБЛО вошло в зону РПИ Ростова без связи с органом управления воздушным движением, — цитирует Telegram-канал «Аэрофлотовщина» сообщение Росавиации.

Кроме того, бизнес-джет Bombardier Challenger 650 авиакомпании Elitavia Malta, вылетевшей из Сочи в Скопье (Северная Македония), был вынужден изменить курс, чтобы предотвратить нарушение интервалов эшелонирования.

По данным ресурса Fghtradar24, в тот момент в небе недалеко от Сочи находился самолёт-разведчик США Boeing RC-135V Rivet Joint, вылетевший с базы ВВС Греции — аэропорта Ханья.

Ранее сообщалось, что в середине ноября в течение суток было зафиксировано четыре полёта американских самолётов — стратегического U-2S и патрульных P-8А. Первый занимался разведкой нахождения группировки войск у границ России.