Захарова: cпецоперация РФ на Украине предотвратит глобальную войну

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала cпецоперацию РФ на Украине предотвращением глобальной войны. По её словам, которые приводит ТАСС, перед началом военных действий удалось эвакуировать российских дипломатов из Украины, граждане РФ на Украине могут обращаться в российские дипучреждения в сопредельных странах. Кроме того, она отметила, что Россия будет активно развивать дипломатические контакты с ДНР и ЛНР.



Эвакуация российских дипломатов из Украины полностью завершилась ночью, — сообщила представитель МИД.

Ранее пресс-атташе российской дипмиссии Денис Голенко сообщил, что всех российских дипломатов эвакуировали с территории Украины. По его словам, сотрудники российского дипведомства покинули генконсульства в Одессе, Харькове и Львове. Эвакуация персонала во всех дипломатических представительствах России на Украине началась 23 февраля.

Как заявляли в МИД России, скорый отъезд дипкорпуса связан с угрозами физической расправы, поступавшими с 2014 года в адрес российских дипломатов. При этом киевские власти, по данным МИД, не реагировали на угрозы и свершившиеся инциденты насилия против российских представителей на Украине.