Зафиксирована активность американских беспилотников у берегов Крыма

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Сразу два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) RQ-4A Global Hawk были замечены у берегов Крыма. Один из них вёл себя нестандартно, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Согласно данным мониторинга, первый из них под обозначением FORTE10 работает по стандартному для военных США маршруту. Он подлетел к российским границам у южного побережья Крыма, направился в сторону Керченского пролива, затем пролетел вдоль черноморского побережья Краснодарского края, развернулся и, после прохождения обратного пути, обошёл Крымский полуостров с западной стороны.

У второго (GINGR68) задача, судя по всему, своя, — говорится в публикации.

Второй, GINGR68, зашёл в небо над Чёрным морем по другому маршруту и сразу направился в сторону Новороссийска, где стал кружить вдоль побережья, но на большем расстоянии. После нескольких кругов БПЛА направился в сторону южного берега Крыма и развернулся около него.

Ранее американский беспилотник с позывным FORTE-12 был атакован вскоре после того, как оказался у российской границы.

Инцидент произошёл 24 апреля, в тот день в разведывательный полёт отправились два летательных аппарата. Один из них, добравшись до Донбасса, внезапно подал сигнал «потеря связи», развернулся и направился к месту постоянной дислокации.

В российском Министерстве обороны инцидент никак не комментировали. Однако снимки, демонстрирующие траекторию полёта дронов на высоте в 15 километров, вскоре появились в Сети и вызвали бурную дискуссию о причинах произошедшего. Наиболее авторитетные источники предположили, что беспилотник попал под излучение системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).