Американский беспилотник атаковали над Донбассом около границы с Россией

https://static.news.ru/photo/505c7216-a5d3-11eb-859c-96000091f725_660.jpg Фото: US Air Force/ZUMAPRESS.com/GLOBAL LOOK PRESS

Беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4A Global Hawk с позывным FORTE-12 был атакован вскоре после того, как оказался у российской границы. В тот момент он пролетал над украинской территорией, передаёт MK.RU.

Инцидент произошёл 24 апреля, в тот день в разведывательный полёт отправились два летательных аппарата. Один из них, добравшись до Донбасса, внезапно подал сигнал «потеря связи», развернулся и направился к месту постоянной дислокации.

В российском Министерстве обороны инцидент никак не комментировали. Однако снимки, демонстрирующие траекторию полёта дронов на высоте в 15 километров, вскоре появились в Сети и вызвали бурную дискуссию о причинах произошедшего. Наиболее авторитетные источники предположили , что беспилотник попал под излучение системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Так, в частности, считает военный эксперт Александр Михайловский.

Похоже, что этот Global Hawk, который прилетел к нашим границам, как раз попал под действие РЭБ и поэтому подал сигнал о потере связи. Он не разбился только потому, что оператор сразу же переключился на запасную частоту, — предположил специалист.

Он предположил, что таким образом российские военные наглядно продемонстрировали ту самую красную черту, о которой в ходе послания Федеральному собранию заявил президент Владимир Путин.

Между тем не исключено, что дрон стал жертвой украинской системы РЭБ. Утром 25 апреля в Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики в отчёте за предыдущие сутки сообщили, что украинские военные задействовали станцию РЭБ в районе частично подконтрольного Киеву населённого пункта Золотое. В оборонном ведомстве посчитали, что это было сделано, чтобы скрыть от мониторинговых групп ОБСЕ размещение запрещённого Минскими соглашениями вооружения.