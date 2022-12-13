Задержанного в Сербии корреспондента канала «Звезда» отпустили

Фото: AP/TASS

Задержанного в Сербии корреспондента телеканала «Звезда» Алексея Дегтярева отпустили из полиции, сообщается на сайте телеканала. Уточняется, что причиной задержания стало некое недопонимание, суть которого не приводится.

Задержанного в Сербии корреспондента «Звезды» отпустили. Как оказалось, произошло недопонимание сторон, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Дегтярев был задержан сербской полицией во время работы в населенном пункте Рашка на границе с Косово, о чем он сам сообщил редакции. Канал направил необходимые запросы в российское диппредставительство.

В Министерстве иностранных дел России ранее заявили, что Москва встревожена обострением обстановки в частично признанном Косово. Сербский президент Александр Вучич 11 декабря созвал национальный Совет безопасности из-за угроз косовских властей разрушить баррикады, возведенные сербами на севере края для собственной самообороны.

Политолог Елена Гуськова предположила, что руководство Республики Косово накаляет ситуацию на сербской границе с целью вынудить Запад принять страну в ООН, Евросоюз и НАТО. При этом, по ее словам, косовские албанцы на самом деле не готовы к вступлению в ЕС и самостоятельности в принципе — они стремятся объединиться с Албанией и албанцами из Македонии и Черногории.