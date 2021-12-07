Заболевшим с «омикрон»-штаммом запретили покидать ЮАР

Власти ЮАР запретили инфицированным «омикрон»-штаммом коронавируса покидать страну, сообщили РИА Новости в посольстве ЮАР в РФ. Ранее ВОЗ классифицировала новый штамм как вызывающий беспокойство.

ЮАР следует рекомендациям ВОЗ и обеспечивает соблюдение протоколов по охране здоровья от COVID-19 во время путешествий. Ни одному инфицированному человеку не разрешается покидать страну, — говорится в сообщении.

Ранее медики спрогнозировали распространение «омикрон»-штамма коронавируса на территории России в ближайшее время. Так, биолог Анча Баранова и вирусолог Александр Лукашев предположили, что процесс задержится на две-три недели по сравнению с США и Европой, но в итоге будет неизбежным. По мнению врачей, избежать всплеска заболеваемости поможет вакцинация и соблюдение антиковидных мер.

Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала штамм «омикрон», обнаруженный в ЮАР в конце ноября, как «вызывающий беспокойство». Предположительно, он распространяется быстрее «дельты» и способен обходить защиту организма. Однако данных об этом пока недостаточно.