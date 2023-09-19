Южная Корея призвала Россию перестать сотрудничать с КНДР МИД Южной Кореи вызвал посла РФ и призвал перестать сотрудничать с КНДР

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Чан Хо Чжин

Первый замглавы МИД Южной Кореи Чан Хо Чжин пригласил российского посла в Сеуле Андрея Кулика на беседу в ведомство, в ходе которой призвал РФ прекратить военное сотрудничество с КНДР, говорится на сайте МИД Республики Кореи. В ходе диалога он подчеркнул, что Россия должна соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН.

Чан Хо Чжин вызвал 19 сентября в здание министерства посла РФ в Сеуле Андрея Кулика. Он передал позицию нашего правительства в связи с обсуждением вопросов военного сотрудничества и торговли оружием между Россией и Северной Кореей во время визита председателя Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию. Он настоятельно призвал Россию соблюдать резолюции Совбеза ООН и немедленно прекратить движение в сторону военного сотрудничества с Северной Кореей, — говорится в сообщении.

Чан Хо Чжин подчеркнул, что на России как на члене Совбеза ООН и создателе системы нераспространения ядерного оружия лежит большая ответственность. Он пообещал, что в случае нарушения резолюции СБ ООН Сеул примет решительные меры, которые окажут значительное негативное влияние на отношения Москвы и Сеула.

Российский посол выслушал позицию МИД Республики Кореи и пообещал передать ее руководству РФ.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын обменялись мнениями по вопросам укрепления сотрудничества в области обороны и обеспечения безопасности. Они также обсудили текущие военно-политические события на региональном и мировом уровнях. Стороны выразили друг другу конструктивные мнения относительно дальнейшего укрепления тактико-стратегического взаимодействия и обмена опытом между вооруженными силами двух стран в сфере обороны и обеспечения национальной безопасности.

В апреле глава российского военного ведомства провел переговоры с министром обороны Китая генерал-полковником Ли Шанфу в Москве. На встрече отмечено, что координация усилий двух стран «оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире». Шойгу уточнил, что рассчитывает на тесное и плодотворное сотрудничество и ценит тот факт, что после назначения Ли Шанфу приехал в Москву в рамках первого зарубежного визита.