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Южная Корея экстрадировала россиянина в США

13:09, 28 октября 2021
Южная Корея экстрадировала россиянина в США Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Южная Корея экстрадировала в США россиянина, который подозревается в причастности к деятельности международной киберпреступной организации, занимавшейся распространением хакерских программ с целью вымогательства. Личность гражданина РФ не раскрывается. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Отмечается, что россиянин обвиняется в хищении около $2 млн у компаний и частных лиц в составе преступной группы в рамках создания хакерской программы Trickbot. Он был задержан по ордеру южнокорейской прокуратуры по просьбе Министерства юстиции США.

Сеульский суд рассмотрел просьбу Соединённых Штатов и согласился выдать россиянина американцам.

Ранее сообщалось, что Хорватия экстрадирует в Россию предпринимателя Дмитрия Осинина, который обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, Осинин вместе с сообщником в 2019 году предлагал руководству компании, проходящей по уголовному делу, помочь избежать ответственности в обмен на 210 млн рублей и часть имущества. При этом в реальности обвиняемые не собирались и не имели возможности оказать им помощь. Попытка завладеть средствами не удалась, а Осинин скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.

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