Южная Корея добилась исключения из санкций США против РФ

Южная Корея добилась исключения из санкций США против России. При этом она введёт собственные меры экспортного контроля такого же уровня. Об этом сообщили в Министерстве торговли, промышленности и энергетики Республики Корея, передаёт РИА Новости.

Американская сторона подтвердила, что в течение нескольких дней включит Южную Корею в список стран, исключенных из правила FDPR. Южнокорейское правительство одновременно примет дополнительные меры экспортного контроля против России на уровне, совпадающем с США и международным сообществом, — говорится в заявлении министерства.

Также в ведомстве добавили, что эти меры снизят неопределённость для компаний в Южной Корее, которые также будут обязаны получать разрешения для товаров, попавших под санкции, однако получать их они будут уже у собственного правительства, без вмешательства США.

В настоящий момент страна однозначно объявила о введении экспортного контроля в отношении стратегических материалов. Что касается товаров из так называемого правила прямого иностранного продукта (FDPR), то здесь ведомства будут рассматривать позиции на включение в рамки санкций после дополнительных консультаций.

В американском Министерстве торговли подтвердили коллегам из Южной Кореи, что хотя формально произведенные в стране смартфоны, собранные автомобили, стиральные машины и другие «потребительские товары» подпадают под действие FDPR, в принципе их можно считать исключением из новых правил, в том случае, если они не поставляются для военных нужд России.

В министерстве Южной Кореи сообщили, что о дополнительных мерах экспортного контроля фирмам вскоре будет объявлено на правительственном ознакомительном мероприятии и «другими способами».

Ранее сообщалось, что Южная Корея пытается добиться исключения своих производителей из правила прямого иностранного продукта (FDPR), предусматривающего, что компании из третьих стран, производящие товары за рубежом с использованием американских технологий, должны получить лицензию правительства США перед отправкой этих товаров в Россию. Правило распространяется на 57 позиций, в числе которых полупроводники, компьютеры, лазеры, средства связи.

Также власти Южной Кореи заявили о готовности приостановить финансовые транзакции с российскими банками, которые попали под американские санкции, сообщило агентство Yonhap. Там уточнили, что в число банков входит Сбербанк, ВЭБ, Промсвязьбанк. Другие российские финорганизации, попавшие под санкции, Yonhap не привело.