ЮНИСЕФ призовёт к ответу Украину за внесение школьницы в «Миротворец»

Детский фонд ООН собирается обсудить с Украиной ситуацию вокруг 12-летней школьницы из Луганска Фаины Савенковой, которую внесли в базу сайта «Миротворец». Об этом РЕН ТВ рассказал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор крайне озабочена ситуацией. Она сообщила российской стороне, что намерена выйти на партнёров с Украины и поговорить с самой Фаиной.

Сегодня я опубликовал в своем Telegram, что исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор отреагировала на наше письмо. Она ответила, что озабочена ситуацией. Сказала, что ЮНИСЕФ должен выйти на партнёров с Украины и поговорить с самой Фаиной. Ситуация из ряда вон выходящая, она заслуживает реакции генсекретаря. Мне прислали сообщение, что на Украине отреагировали на ситуацию, — рассказал Полянский.

По словам политика, внесение имени девочки, которая плохого слова не сказала про Украину, в базу «Миротворца» — ситуация на грани добра и зла. Что касается официального Киева, детский омбудсмен Людмила Денисова обратилась в полицию и СБУ с требованием убрать из базы данных скандального сайта информацию о детях.

Всё, что сделала Фаина Савенкова, это записала видеообращение к членам Совбеза ООН, призвав организацию не забывать, что дети Донбасса тоже имеют право на детство и мирную жизнь. После этого «Миротворец» включил ребёнка в свою базу данных как якобы представляющую угрозу национальной безопасности страны.

Фаина Савенкова — писательница и драматург из Луганска. Она является самым юным членом Союза писателей ЛНР.

Ранее в офисе официального представителя генсека ООН призвали не использовать детей и жителей затронутых конфликтом территорий в политических целях. Так в организации отреагировали на внесение 12-летней жительницы Луганска Фаины Савенковой в базу данных украинского сайта «Миротворец».