ЮНИСЕФ призовёт к ответу Украину за внесение школьницы в «Миротворец»

Детский фонд ООН собирается обсудить с Украиной ситуацию вокруг 12-летней школьницы из Луганска Фаины Савенковой, которую внесли в базу сайта «Миротворец». Об этом РЕН ТВ рассказал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор крайне
Сегодня я опубликовал в своем Telegram, что исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор отреагировала на наше письмо. Она ответила, что озабочена ситуацией. Сказала, что ЮНИСЕФ должен выйти на партнёров с Украины и поговорить с самой Фаиной. Ситуация из ряда вон выходящая, она заслуживает реакции генсекретаря. Мне прислали сообщение, что на Украине отреагировали на ситуацию, — рассказал Полянский.
По словам политика, внесение имени девочки, которая плохого слова не сказала про Украину, в базу «Миротворца» — ситуация на грани добра и зла. Что касается официального Киева, детский омбудсмен Людмила Денисова обратилась в полицию и СБУ с требованием убрать из базы данных скандального сайта информацию о детях.
Всё, что сделала Фаина Савенкова, это записала видеообращение к членам Совбеза ООН, призвав организацию не забывать, что дети Донбасса тоже имеют право на детство и мирную жизнь. После этого «Миротворец» включил ребёнка в свою базу данных как якобы представляющую угрозу национальной безопасности страны.
Фаина Савенкова — писательница и драматург из Луганска. Она является самым юным членом Союза писателей ЛНР.
Ранее в офисе официального представителя генсека ООН призвали не использовать детей и жителей затронутых конфликтом территорий в политических целях. Так в организации отреагировали на внесение 12-летней жительницы Луганска Фаины Савенковой в базу данных украинского сайта «Миротворец».