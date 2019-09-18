Модернизация китайского ядерного арсенала всё больше беспокоит Вашингтон. Одной из причин выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) называлось то, что этими обязательствами не связан Китай. Сегодня говорить о контроле над вооружениями без участия Пекина действительно невозможно: это признают и в США, и в России. О том, зачем Китаю ядерное оружие, готов ли он включиться в переговоры между Москвой и Вашингтоном и как решить северокорейскую ядерную проблему, в интервью News.ru рассказал Юй Хунцзюнь, вице-президент Китайской народной ассоциации мира и разоружения, бывший заместитель начальника Отдела внешних связей ЦК КПК, посетивший дискуссию о российско-китайских отношениях в клубе «Валдай».

— Готов ли Китай подключиться к переговорам США и России по ограничению ядерных вооружений, которые в будущем могут прийти на смену ДРСМД?

— Выход США из ДРСМД — лишь один эпизод в череде выходов из международных соглашений по всему миру. Американцы перестали сотрудничать не только с Россией. Американское руководство говорит о том, что прекращение действия договора обусловлено тем, что в нём не участвует Китай. Считаю, что для них это просто предлог, чтобы покинуть этот основополагающий договор. Настоящие цели американцев в том, чтобы увеличить и усовершенствовать свой и без того обширный ядерный арсенал. Поэтому в предсказуемой перспективе Китай не может участвовать в переговорах по новому соглашению о ракетах средней и меньшей дальности. Мы считаем, что этот документ — российско-американский. Тем более что китайский ядерный арсенал ничтожен по сравнению с американским и российским, как в количественном отношении, так и в плане мощности.

Юй Хунцзюнь, Василий Кашин valdaiclub.com

— Из Вашингтона часто звучат утверждения, что Китай модернизирует и наращивает свой ядерный потенциал, планируя удвоить его в ближайшие десять лет. Пекин включается в ядерную гонку вооружений?

— Когда Китай стал ядерной державой в октябре 1964 года, он сразу объявил о том, что никогда не будет применять ядерное оружие первым. Китай развивает свой ядерный арсенал очень осторожно, очень ограниченно, в минимальных объёмах, необходимых для самообороны. Мы не собираемся участвовать в гонке вооружений с Америкой и мы не будем угрожать применять ядерное оружие против третьих стран. Для нас оно не является инструментом проведения внешней политики. Но всё-таки перед нами стоит задача модернизации ядерных сил, потому что мы должны поддерживать необходимый уровень для собственной безопасности.

— Как в Пекине относятся к ядерным амбициям Северной Кореи?

— Это сложная проблема, оставшаяся со Второй мировой войны. Северная Корея считает, что ядерная программа необходима им для выживания. Но это создаёт дополнительные факторы неопределённости в регионе и не идёт на пользу региональной безопасности. Мы поддерживаем и проводим политику денуклеаризации Корейского полуострова.

— Китай и Россия играют какую-нибудь роль в решении северокорейской ядерной проблемы или всё зависит от США?

— У Китая и России имеется хороший механизм урегулирования проблем на Корейском полуострове, не только в двустороннем формате, но в рамках ООН, «шестёрки» (шестисторонние переговоры проходили в Пекине с 2003 по 2009 год с участием России, США, Китая, КНДР, Южной Кореи и Японии. — News.ru). Мы уже видим позитивную динамику на Корейском полуострове: США и Северная Корея проводят переговоры. Россия и Китай являются важным фактором стабильности в Северо-Восточной Азии, поэтому мы считаем необходимым координировать наши дипломатические усилия для решения вопросов безопасности. Военный вариант решения северокорейской ядерной проблемы для нас неприемлем.