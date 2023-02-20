Язык до Киева довел Необъявленная поездка в Киев президента США Джо Байдена, на самом деле, не стала неожиданностью

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apai/Global Look Press

Владимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Киеве

Необъявленная поездка в Киев президента США Джо Байдена, посетившего Украину за сутки до ежегодного послания российского президента Владимира Путина Федеральному собранию, на самом деле, не стала неожиданностью. О том, что Джо Байден в определенный момент может совершить визит на Украину, поговаривали давно, начав спекулировать на эту тему еще до начала российской военной спецоперации.

В то время как европейские лидеры, его коллеги по G7, ранее уже побывали в Киеве, Джо Байден за время своего президентства так до Киева и не добрался, по посещаемости главной цитадели борьбы с Россией оказавшись в роли отстающего. Эту ситуацию надо было исправлять.

Поэтому вряд ли поездку президента США в Киев, которая удивила многих, можно считать такой уж сенсацией.

Тем более что уже на следующий день был запланирован его визит в Варшаву, в связи с чем общение с Владимиром Зеленским и его окружением фактически стало для Байдена возможностью лучше войти в двуединую украинско-польскую тему, в которой Киев и Варшава давно стали сообщающимися сосудами.

Главная сенсация в этот день была в другом.

Она была в том, что Байден отправился в Киев в тот самый момент, когда ему, как президенту США, логичнее было бы лететь в оказавшийся в эпицентре техногенной катастрофы штат Огайо.

Еще 3 февраля несколько вагонов поезда, перевозившего опасные вещества, сошли с рельсов у населенного пункта с говорящим названием Восточная Палестина. После этого местные жители стали жаловаться на ухудшение самочувствия, описывая симптомы, которые бывают при отравлении химикатами, а в местных водоемах всплыла дохлая рыба. Эксперты уже делают предположения, что это не ЧП районного масштаба, а история, которая может затронуть все Северное полушарие.

Фото: NTSB/XinHua/Global Look Press Экологическая катастрофа в Огайо

Однако о готовности лететь в Огайо сообщил бывший, а не действующий президент США — Дональд Трамп, в то время как Джо Байден туда с самого начала лететь не собирался.

В Белом доме сочли, что будет вполне достаточно отправить в зону бедствия медиков, токсикологов и психологов.

Таким образом, в приоритетах Джо Байдена далекий Киев перевесил свою Восточную Палестину из штата Огайо, многие жители которого, вполне возможно, хотели бы в эти тяжелые для них дни увидеть рядом американского лидера.

И при этом многие в Огайо, как и в других американских штатах, вряд ли смогут показать на карте мира Киев и Украину.

Таким образом, визит Джо Байдена в Киев состоялся вопреки логике традиционной американской политики, требующей от лидера нации прежде всего решать проблемы у себя дома.

Из этого можно сделать вывод, что поездка в Киев на фоне катастрофы в Огайо выявила главное. Впервые за многие десятилетия Соединенные Штаты Америки имеют президента, политику которого нельзя назвать американоцентричной.

Неважно, сколько в этот день он сделал шагов на ветру украинской столицы, сколько он за два часа успел пожать рук, что он в Киеве пообещал, и что из этого будет выполнено.

Важно то, что в Киев его привела инерция всей его предыдущей политики, заложником которой он стал. В этом смысле Джо Байден в ряду американских президентов стоит особняком, отличаясь от своих предшественников XXI века — Джорджа Буша — младшего, Барака Обамы и Дональда Трампа.

Джордж Буш — младший, ведя свои войны в Афганистане и Ираке, при этом считал, что он тем самым сокрушает врагов Америки, способных создать прямую угрозу ее гражданам и подорвать ее национальную безопасность.

Пришедший ему на смену Барак Обама озаботился восстановлением авторитета страны и снятием остроты противоречий внутри американского общества.

Дональд Трамп на посту президента и вовсе вел себя как откровенный изоляционист, не боясь ради соотечественников-американцев серьезно погрызться даже с союзниками.

Фото: John Angelillo/CNP/AdMedia/Global Look Press Дональд Трамп и Барак Обама

Однако в отличие от политики предыдущих администраций в Белом доме — будь то республиканцы или демократы, после начала российской военной спецоперации на Украине политика действующего президента США стала украиноцентричной, отодвинув американскую повестку на второй план. Более того, за последние месяцы поддержка Украины и стремление не допустить победы России стали для Джо Байдена ide fixe. Он столько говорил об Украине, и вот в итоге язык его до Киева довел.

Украинская тема позволила Байдену почувствовать себя лидером западного мира и попытаться предстать в роли эдакого президента земного шара. Под земным шаром понимается не весь земной шар, а глобальный «союз демократий», противостоящих «авторитарным» России, Китаю и Северной Корее.

Вот только где бы Америке найти себе не условного президента земного шара, а реального американского президента. Надо ждать новых выборов, которые, впрочем, не за горами.