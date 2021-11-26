Явка на выборах в Киргизии за четыре часа составила менее 10%

Явка на парламентских выборах в Киргизии за четыре часа с момента их начала составила 9,17%. Проголосовали более 300 тысяч избирателей. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на замглавы ЦИК республики Тынчтыка Шайназарова.

По состоянию на 12.00 (9.00 мск. — NEWS.ru) проголосовали 9,17% избирателей, или 339 785 человек, — сказа л он.

Шайназаров отметил, что наиболее активны избиратели южных областей страны — Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской. Самая низкая активность избирателей — в столице республики, а также в Иссык-Кульской и Чуйской областях.

Президент Киргизии Садыр Жапаров и его супруга проголосовали в селе Чон-Арык под Бишкеком. Глава государства призвал сограждан быть активнее на выборах, поскольку от этого зависит будущее всей страны и их детей, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Выборы в парламент Киргизии проходят по смешанной системе. В общей сложности на 90 мандатов претендуют 1,3 тысячи кандидатов.

Ранее сообщалось, что в Киргизии пресекли попытку госпереворота. Его готовила преступная группа, в составе которой были действующие парламентарии и бывшие высокопоставленные чиновники. Они планировали организовать после выборов ряд провокаций, чтобы дестабилизировать общественно-политическую обстановку и последующий захват власти. Силовики задержали 15 наиболее активных членов группы.