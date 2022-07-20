Японская компания совершила самую дорогую в истории страны закупку СПГ Reuters: японская компания Nippon Steel сделала самую дорогую в истории страны закупку СПГ

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Японская сталелитейная компания Nippon Steel совершила самую дорогую покупку сжиженного природного газа в истории страны. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомлённый источник. По данным агентства, причиной такой покупки стало опасение перебоев с поставками газа из России.

Исходя из стандартного размера судна LNGC (перевозчик сжиженного природного газа), стоимость груза составит от $132 до $135 млн в зависимости от допустимой нагрузки, — сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что это самый дорогой груз СПГ, когда-либо приобретённый страной.

Данная поставка, по информации агентства, будет совершена в сентябре. В сообщении не сказано, кто стал продавцом, у которого Nippon Steel совершила покупку.

Ранее сообщалось, что авария на заводе Freeport LNG в Техасе привела к тому, что США придется снизить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в июле до 150 тысяч тонн. По словам представителя консалтинговой фирмы Vygon Consulting Ивана Тимонина, за первое полугодие Соединённые Штаты поставили 65 млн тонн СПГ в страны ЕС. Из них 9 млн ушли на экспорт в июне.