США сократят экспорт СПГ в Европу из-за аварии на заводе в Техасе Эксперт Vygon Consulting: США сократят экспорт СПГ в Европу в июле до 150 тысяч тонн

Фото: Hinrich Bäsemann/dpa/Global Look Press

Терминал для отгрузки сжиженного природного газа

Авария на заводе Freeport LNG в Техасе привела к тому, что США придется снизить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в июле до 150 тысяч тонн. По словам представителя консалтинговой фирмы Vygon Consulting Ивана Тимонина, за первое полугодие Соединенные Штаты поставили 65 млн тонн СПГ в страны ЕС. Из них 9 млн ушли на экспорт в июне, пишет РИА Новости.

Некоторого снижения — в пределах 150 тысяч тонн — можно ожидать по итогам июля за счет выбытия завода Freeport, который успел направить в Европу сопоставимые объемы за первую половину прошлого месяца, — сообщил собеседник агентства.

Ранее обозреватель Foreign Policy Кристина Лу заявила, что Европу ожидает «трудная зима» в том случае, если затянутся перебои с поставками газа из России. В данной ситуации Европе мог бы помочь американский СПГ, но для этого требуются дополнительные терминалы.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что выход из зависимости от российских энергоносителей создал серьезные трудности для большинства стран Евросоюза и европейских компаний. Он отметил, что в начале июня лидеры ЕС приняли шестой пакет санкционных ограничений против России, предусматривающий сокращение поставок нефти из РФ на 90% к концу текущего года. Вдобавок к этому страны Европы также «стремительно» сокращают импорт российского газа.