https://static.news.ru/photo/de99998e-e999-11e9-95df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard Atrero De Guzman/Global Look Press

МИД Японии заявил решительный протест КНДР после инцидента в море. Речи идёт о ЧП, которое произошло в 350 км к северо-западу от полуострова Ното в префектуре Исикава.

7 октября патрульный корабль заметил северокорейскую рыболовную шхуну. Командир японского судна потребовал покинуть экономическую зону страны, однако вместо этого лодка из КНДР совершила столкновение. После она начала тонуть, и все члены экипажа оказались в воде. На место происшествия был направлен патрульный катер, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что на борту северокорейского судна были 20 моряков. Их спасли сотрудники береговой охраны Японии.