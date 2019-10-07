Столкновение двух судов, шедших под флагами Японии и КНДР, произошло в 350 км к северу от японского полуострова Ното.
По данным
Как уточняет
К месту происшествия были направлены корабли береговой охраны Японии. Спасателям удалось снять часть рыбаков КНДР с тонущей шхуны, сообщает агентство
Как писал News.ru, находясь в российских водах Японского моря, команда шхуны из КНДР совершила нападение на пограничников России. Ранены трое военнослужащих. Нападавших было не менее 45 человек. Также в районе действовали 11 меньших по размеру судов-мотоботов, принадлежащих браконьерам.
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