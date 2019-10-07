https://static.news.ru/photo/01774ac8-e8c8-11e9-a397-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wu/Global Look Press

Столкновение двух судов, шедших под флагами Японии и КНДР, произошло в 350 км к северу от японского полуострова Ното.

По данным NHK , северокорейская рыболовецкая шхуна получила серьёзные повреждения корпуса и начала тонуть. На борту терпящего бедствие судна были 20 моряков, которые оказались в открытом море.

Как уточняет Life.ru , второе принадлежит японской рыболовной инспекции. О том, какие оно получило повреждения, не сообщается.

К месту происшествия были направлены корабли береговой охраны Японии. Спасателям удалось снять часть рыбаков КНДР с тонущей шхуны, сообщает агентство Kyodo .

Как писал News.ru, находясь в российских водах Японского моря, команда шхуны из КНДР совершила нападение на пограничников России. Ранены трое военнослужащих. Нападавших было не менее 45 человек. Также в районе действовали 11 меньших по размеру судов-мотоботов, принадлежащих браконьерам.