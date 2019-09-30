https://static.news.ru/photo/77e6dda4-be07-11e9-9da5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Находкинский городской суд арестовал ещё четверых рыбаков из КНДР по делу о нападении на пограничников в Японском море.

Избрана мера пресечения четверым гражданам КНДР в виде заключения под стражу на срок проведения предварительного следствия, — передаёт сообщение секретаря суда ТАСС.

Он также добавил, что документов об избрании меры пресечения задержанным ранее другим рыбакам в суд не поступало.

Находясь в российских водах Японского моря, команда шхуны из КНДР совершила нападение на пограничников России. Ранены трое военнослужащих. Нападавших было не менее 45 человек. Кроме рыболовецких шхун, в районе действовали 11 меньших по размеру судов-мотоботов, принадлежащих браконьерам.

Как ранее писал News.ru, председатель городского суда Находки Николай Гаенко сообщил, что все шестеро браконьеров из Северной Кореи, ранившие троих российских пограничников, заключены под арест.