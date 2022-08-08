Япония захотела сохранить доли в проекте «Сахалин-1» Министр экономики Японии Хагиуда: Токио намерен сохранить доли в проекте «Сахалин-1»

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«Сахалин-1»

Япония намерена сохранить доли национальных компаний в проекте «Сахалин-1». Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Укоити Хагиуда. Так он прокомментировал указ президента РФ Владимира Путина о запрете на сделки с принадлежащими недружественным странам долями в том числе в проекте «Сахалин-1». Слова японского министра приводит РИА Новости.

Нам известно об указе российского президента. Мы понимаем, что до конца года сделки с акциями и прочими активами «Сахалин-1» станут невозможны, — сказал Хагиуда.

Он также добавил, что в настоящее время Токио уточняет детали. Министр подчеркнул, что проект «Сахалин-1» важен для Японии как источник оставок нефти за пределами Ближнего Востока. От этого топлива страна зависит на 90%.

Компании «Сахалина-1» не должны продавать свои доли третьим странам или третьим компаниям, что касается нас, то мы продолжаем следовать прежним курсом и в ситуации никаких изменений нет, — резюмировал чиновник.

Президент РФ Владимир Путин 5 августа подписал указ о применении специальных мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в отношении недружественных стран. Согласно указу, до конца 2022 года вводится запрет на сделки с акциями стратегических предприятий РФ со стороны недружественных государств. Дополнительно запрещается проводить сделки с долями участников соглашения о разделе продукции по проекту «Сахалин-1».

30 июня Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. Правительству предписано сменить оператора «Сахалина-2» и создать новое юрлицо, которому перейдут все права и обязанности проекта вместо «Сахалин Энерджи».