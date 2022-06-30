Путин подписал указ о спецмерах в энергетике из-за недружественных стран

Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, имущество Sakhalin Energy переходит в собственность РФ. Правительству предписано сменить оператора проекта Сахалин-2 и создать новое юрлицо, которому перейдут все права и обязанности проекта. Имущество Sakhalin Energy будет передано в собственность РФ с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору «Сахалина-2».

Проект «Сахалин-2» — это нефтегазовый хаб, реализуемый на российском острове в рамках разработки Пильтун-Астохского и Лунского месторождений газа и нефти совместно с Японией по договорённости от 1994 года. Контрольный пакет оператора проекта принадлежит Газпрому, японские доли составляют 12,5% акций у Mitsui и 10% у Mitsubishi.

Япония не хотела выхода из проекта «Сахалин-2», опасаясь, что её место займёт Китай. В частности, гендиректор Tokyo Gas предупреждал, что выход из проекта приведет к сбоям в поставках газа в Японии. Он утверждал, что полностью заменить российский газ спотовыми поставками невозможно физически.

Ранее Россия приостановила действие соглашения с правительством Японии о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов от 1998 года. Японская сторона прекратила выплаты, полагающиеся по соглашению, а также затягивает с подписанием ежегодного документа о безвозмездной технической помощи Сахалинской области.