Россия заморозит сотрудничество с Японией по промыслу морепродуктов МИД РФ: Россия приостановит сотрудничество с Японией по промыслу морских живых ресурсов

Фото: Dave Bartruff/Danita Delimont/Global Look Press

Россия приостанавливает действие соглашения с правительством Японии о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов от 1998 года, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводятся на официальном сайте дипломатического ведомства. Она уточнила, что японская сторона прекратила выплаты, полагающиеся по соглашению, а также затягивает с подписанием ежегодного документа о безвозмездной технической помощи Сахалинской области.

В сложившейся ситуации вынуждены принять решение о приостановке реализации соглашения от 1998 года до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств, — заявила дипломат.

По ее словам, данное соглашение учитывало интересы двух стран и позволяло японским рыбакам осуществлять промысел в рамках выделяемой Россией квоты у южных Курильских островов.

Ранее стало известно, что власти Японии намерены сохранить участие национальных корпораций в нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Отмечается, что правительство считает их крайне важными для экономической безопасности страны.