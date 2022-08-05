Путин подписал указ о контрмерах против недружественных стран Путин подписал указ о спецмерах в сферах финансов и ТЭК из-за действий США и ЕС

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в отношении недружественных страны, сообщается на сайте Кремля. Согласно указу, до конца 2022 года вводится запрет на сделки с акциями стратегических предприятий РФ со стороны недружественных государств. Также будут запрещены подобные сделки с акциями организаций, которые принадлежат таким предприятиям.

Еще один запрет относится к акциям российских банков из перечня, который утверждается президентом по представлению правительства и по согласованию с ЦБ РФ. Дополнительно запрещается проводить сделки с долями участников соглашения о разделе продукции по проекту «Сахалин-1»

Президент подписал Указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», — указано на сайте Кремля.

30 июня президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. Правительству предписано сменить оператора «Сахалина-2» и создать новое юрлицо, которому перейдут все права и обязанности проекта вместо «Сахалин Энерджи».

Вместе с тем пресс-секретарь президента заявил, что указ нельзя рассматривать как общую тенденцию к национализации, каждый отдельно взятый случай будет рассматриваться индивидуально.