«Не тенденция к национализации»: Песков о смене оператора «Сахалина-2» Песков: указ о смене оператора «Сахалина-2» нельзя рассматривать как общую тенденцию к национализации

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Указ президента России Владимира Путина о смене оператора «Сахалина-2» нельзя рассматривать как общую тенденцию к национализации, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ПРАИМ. Так он ответил на вопрос журналистов, может ли такое постановление стать примером для национализации других компаний с участием РФ. Представитель Кремля пояснил, что каждый отдельно взятый случай будет рассматриваться индивидуально.

Здесь не может быть какой-то общей тенденции. Каждый отдельно взятый случай будет рассматриваться отдельно, — сказал Песков.

30 июня Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. Правительству предписано сменить оператора «Сахалина-2» и создать новое юрлицо, которому перейдут все права и обязанности проекта вместо «Сахалин Энерджи».

Позже премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что решение Москвы сделать российское ООО оператором проекта «Сахалин-2» не означает, что поставки СПГ сразу же прекратятся. Глава правительства сообщил о необходимости продумать дальнейшие шаги после указа российского лидера.