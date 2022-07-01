Премьер Японии отреагировал на решение России по «Сахалину — 2» Премьер Японии Кисида заявил о необходимости продумать дальнейшие шаги после решения РФ по «Сахалину — 2»

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что решение Москвы сделать ООО оператором проекта «Сахалин — 2» не означает окончание поставок СПГ. Глава японского правительства объявил о необходимости продумать дальнейшие шаги, передает РИА Новости.

Был выпущен указ президента России по проекту «Сахалин-2». Но это не означает, что поставки СПГ будут сейчас же остановлены. Но мы будем внимательно следить, какие требования будут в содержании контракта вследствие этого указа. Необходимо также продумать дальнейшие шаги вместе с компаниями, — сказал Кисида.

30 июня Путин предписал правительству сменить оператора проекта «Сахалин-2». Власти Японии ранее намеревались сохранить участие национальных корпораций в нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2». В Токио подчеркивали, что цены на энергоносители могут оставаться высокими еще долгое время, а их стабильные поставки по проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2» позволят снизить негативный эффект от глобального роста стоимости ресурсов.