Япония высылает сотрудника консульства России в Саппоро В МИД Японии объявили о высылке сотрудника российского консульства в Саппоро

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси

Глава МИД Японии Ёсимасу Хаяси объявил о высылке сотрудника российского генконсульства в Саппоро, передает агентство Kyodo. Дипломата решили объявить персоной нон грата в ответ на высылку консула Японии во Владивостоке.

Сотрудника генконсульства обязали покинуть Японию до 10 октября.

26 сентября стало известно, что ФСБ задержала с поличным консула генконсульства Японии во Владивостоке за сбор секретных данных. Мотоки Тацунори был задержан во время получения секретных данных об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также о влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае.

Эту информацию Тацунори получил за денежное вознаграждение. Посольство Японии подало ответный протест в МИД РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство объявило Танцунори персоной нон грата. Он покинул территорию России 28 сентября.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ведение мирных переговоров между Россией и Японией невозможно в условиях, когда Токио вводит санкции и оказывает военную помощь Украине. Он добавил, что Япония заняла позицию недружественных стран, тем самым став таковой по отношению к Москве.