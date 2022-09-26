ФСБ задержала японского консула во Владивостоке за «шпионскую акцию»

Фото: ФСБ

Кадр видео задержания японского консула во Владивостоке Мотоки Тацунори

ФСБ задержала с поличным консула генконсульства Японии во Владивостоке за сбор секретных данных, передает РИА Новости. Мотоки Тацунори был задержан во время получения секретных данных об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также о влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае. Отмечается, что эту информацию Тацунори получил за денежное вознаграждение.

Задержанный был объявлен persona нон-грата из-за его деятельности, а по дипканалам японской стороне заявлен протест.

ФСБ в Приморском крае пресечена шпионская акция консула генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори. <...> дипломат задержан с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае, — говорится в сообщении.

Тацунори признал вину в нарушении российского законодательства, видеозапись этого признания обнародовала ФСБ.

Ранее сотрудники погрануправления ФСБ пресекли попытку ввоза крупной партии наркотиков из Латвии. Отмечается, что на пропускном пункте Убылинка, который находится на границе между двумя странами, представители спецслужб нашли 57 кг мефедрона, спрятанные в бензобаках двух автомобилей. Контрабандистов задержали, было возбуждено уголовное дело.