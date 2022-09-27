Япония подала протест в МИД РФ после задержания консула во Владивостоке

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Посольство Японии подало ответный протест в министерство иностранных дел РФ после задержания консула Мотоки Тацунори в Приморье. Дипломата подозревают в сборе секретных сведений. Об этом сообщили в представительстве МИД России во Владивостоке, передает РИА Новости..

Представители японского посольства заявили, что задержание и допрос консула Россией крайне прискорбны и совершенно неприемлемы, поскольку являются явным нарушением Венской конвенции. По их опубликованным словам, посольство Японии подало ответный протест в МИД России, — рассказали российские дипломаты.

26 сентября стало известно, что ФСБ задержала с поличным консула генконсульства Японии во Владивостоке за сбор секретных данных. Мотоки Тацунори был задержан во время получения секретных данных об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также о влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае. Отмечается, что эту информацию Тацунори получил за денежное вознаграждение.

Задержанный был объявлен persona нон грата из-за его деятельности, а по дипканалам японской стороне заявлен протест.