Япония ввела санкции против трёх белорусских банков

Власти Японии сообщили о введении санкций в отношении трёх белорусских банков. Это Белагропромбанк, Банк Дабрабыт и Банк развития республики Беларусь, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД страны.
Согласно, документу в отношении указанных банков
Приостанавливает свою работу как в России, так и в Белоруссии в связи с событиями на Украине система денежных переводов Western Union. Прежде чем принять такое решение, компания «провела обширный диалог с широким кругом заинтересованных сторон».
Прекращает инвестиции и импорт-экспорт продукции в Белоруссии наряду с Россией компания Mars. Компания является крупнейшим производителем продуктов питания в мире, ей, в частности, принадлежит бренд кормов для домашних животных Whiskas и Pedigree.
Ранее власти Японии обратились в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в связи с происходящими на территории Украины событиями. Обращение должно продемонстрировать поддержку начатому ранее расследованию.