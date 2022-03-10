Япония ввела санкции против трёх белорусских банков

Власти Японии сообщили о введении санкций в отношении трёх белорусских банков. Это Белагропромбанк, Банк Дабрабыт и Банк развития республики Беларусь, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД страны.

Согласно, документу в отношении указанных банков замораживаются активы и вводятся ограничения по транзакциям. Ограничения вступят в силу с 10 апреля. Схожие санкции ранее в отношении Белоруссии ввели страны Евросоюза.

Приостанавливает свою работу как в России, так и в Белоруссии в связи с событиями на Украине система денежных переводов Western Union. Прежде чем принять такое решение, компания «провела обширный диалог с широким кругом заинтересованных сторон».

Прекращает инвестиции и импорт-экспорт продукции в Белоруссии наряду с Россией компания Mars. Компания является крупнейшим производителем продуктов питания в мире, ей, в частности, принадлежит бренд кормов для домашних животных Whiskas и Pedigree.

Ранее власти Японии обратились в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в связи с происходящими на территории Украины событиями. Обращение должно продемонстрировать поддержку начатому ранее расследованию.