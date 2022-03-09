Япония обратилась в уголовный суд в Гааге из-за событий на Украине

Власти Японии 9 марта обратились в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в связи с происходящими на территории Украины событиями. Об этом говорится в заявлении, распространённом японским МИД. Обращение должно продемонстрировать поддержку начатому ранее расследованию, передаёт ТАСС.

В Министерстве иностранных дел Японии заявили, что считают , что специальная операция РФ «не способствует установлению миропорядка в регионе» и является «нарушением международного права».

Международный уголовный суд создан в соответствии с Римским статутом, подписанным в 1998 году. Россия и Украина подписали статут в 2000 году, но не ратифицировали его.

Кроме того, в 2016 году РФ отказалась от намерений стать участником МУС, когда суд признал возвращение Крыма «равнозначным международному конфликту». В Кремле тогда заявили, что это противоречит национальным интересам.

Ранее прокуратура МУС инициировала начало расследования действий России на Украине. Отмечается, что 38 стран обратились в международное ведомство с призывом изучить действия Москвы в ходе своей специальной операции.