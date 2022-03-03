Прокуратура МУС начала расследование действий России на Украине

Прокуратура Международного уголовного суда (МУС) инициировала начало расследование действий России на Украине, заявил главный прокурор МУС Карим Хан. Он добавил, что уведомил президиум МУС о своём решении. 38 стран обратились в международное ведомство с призывом изучить действия Москвы в ходе своей специальной операции, сообщает «Интерфакс».

Я уведомил президиум МУС о своём решении немедленно приступить к активному расследованию ситуации. Наша работа <...> уже началась, — поделился Хан.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что российское руководство должно быть привлечено к ответственности. Она также поприветствовала решение Генассамблеи ООН осудить действия России на Украине.

Экс-глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль ранее заявила, что санкции в отношении России со стороны Евросоюза не будут эффективными. По её мнению, в истории есть примеры стран, не поменявшие свой курс под давлением санкций. Она привела в пример ситуацию с Ираком, Ираном и Сербией. Она добавила, что американская сторона неоднократно пыталась поменять «плохое поведение» государств, но в условиях ограничений население начинает ещё больше поддерживать действия своего правительства. По её мнению, санкции приводят к сплочённости людей.