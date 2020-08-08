Токио направит команду специалистов для ликвидации разлива нефти у Маврикия

https://static.news.ru/photo/63e89f40-da26-11ea-882b-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/mauritiusguide

Правительство Японии собирается направить группу специалистов для помощи в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Индийском океане возле острова Маврикий. ЧП случилось на японском судне, которое село на мель.

Как сообщает в воскресенье, 9 августа, МИД Японии, группа в составе 6 человек вылетит из токийского аэропорта Нарита в понедельник. По прибытии на место она будет участвовать в том числе в операции по откачке нефтепродуктов.

Нефть разлилась с сухогруза MV Wakashio, который принадлежит компании Mitsui O.S.K. Lines из Японии, но приписан к панамскому порту. Судно шло из Китая в Бразилию с заходом в Сингапур без груза, однако на его борту было примерно 4 тыс. тонн топлива. 25 июля он сел на мель в зоне коралловых рифов восточной части острова рядом с популярным у туристов пляжем Blue Bay. Тогда команду пришлось эвакуировать с судна.

Из-за аварии в море попало уже около тысячи тонн горючего. Капитан сухогруза при этом утверждает, что пытался не допустить утечку. Чёрное пятно уже подошло так близко к острову, что его наблюдают и жители, и гости Маврикия. В стране ввели режим чрезвычайной ситуации.

Власти островного государства не могут сами справиться с ситуацией и, признав, что у них слишком мало опыта в решении подобных задач, обратились за помощью к ООН и Франции. Последняя уже пообещала подключиться к работам по ликвидации нефтяного пятна.

Из-за аварии под угрозой оказался весь турбизнес, который является для острова основной статьёй доходов, так как Маврикий славится своими коралловыми рифами и уникальной природой. Экологи и экономисты уже бьют тревогу, ведь из-за разлива нефти могут погибнуть тысячи морских обитателей, а удар по туризму — разрушить экономику государства.

Ранее NEWS.ru писал, что замглавы компании Mitsui O.S.K. Lines Акихико Оно принёс «глубочайшие извинения за произошедшее» и пообещал заниматься решением проблемы до конца.